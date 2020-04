Nach Selbstunfall unter Alkoholeinfluss Ausweg entzogen

Kurz vor 21.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann von Walzenhausen in Richtung Wolfhalden. In einer Linkskurve vor der Eichenbachbrücke verlor er gemäss der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet rechts von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Dabei drehte sich das Fahrzeug auf die Seite und blieb auf dem Dach liegen. Wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss wurde der Führerausweis des Mannes eingezogen.

Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch die Ambulanz ins Spital überführt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.