«Öserigs Holz» im Hallenbad Appenzell

Ob an der Technik, der Elektrik oder am Bassin selber: Im neuen Hallenbad Appenzell gibt es noch viel zu tun. Während der Festtage kehrt jetzt aber erst einmal Ruhe ein. Gelegenheit für den Bauherrn und Regierungsrat Ruedi Ulmann, ein paar Sachen mit den Leuten vom Bau zu besprechen. Die Freude über das bisherige Resultat ist gross: «Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man sich anschaut, was bisher schon alles zustande gekommen ist.» Im neuen Holzbau wurde «öserigs» Holz verbaut, sagt der Mitte-Politiker und Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements.

So sah es im alten Hallenbad Appenzell aus: