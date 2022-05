Österreich hat Auge auf Appenzeller Weltrekord-Mann Ehammer geworfen

Was für ein Sprung! Simon Ehammer mit Jahres-Weltbestleistung im Weitsprung

Simon Ehammer kann man durchaus als Ausnahmetalent bezeichnen. Der 22-Jährige hat erst am Samstag im vorarlbergischen Götzis eine neue Weltbestleistung im Weitsprung aufgestellt. Er sprang ganze 8,45 Meter weit.

Ehammer bald im Österreich-Trikot?

Diese Leistung sorgt nicht nur in der Schweiz und dem FM1-Land für Aufsehen, sondern auch in unserem Nachbarland Österreich. Wie «blick.ch» schreibt, hat die «Kronen-Zeitung» nämlich festgestellt, dass Ehammer durchaus Verbindungen zu Österreich hat.

Sein Vater stammt aus dem Tirol, seine Freundin aus der Steiermark. Und auch seine Grosseltern leben in der Nähe von Kitzbühel. Ehammer hat sich sogar einen Tiroler Adler tätowieren lassen. Und in der «Schweizer Illustrierten» verkündetete er einst, dass er sich irgendwann um die österreichische Staatsbürgerschaft bemühen wolle. «Vielleicht besteht also doch noch Hoffnung, dass Ehammer eines Tages unter rot-weiss-roter Fahne jubelt», schreibt die Zeitung.

In diesem Video sieht man Ehammers Adler-Tattoo: