Die Augen der Ostschweizer Sportfans sind dieses Wochenende auf Arbon gerichtet. Das Beachhandballturnier findet unmittelbar am See statt. Für ein Festzelt, eine Bar und eine Afterparty ist ebenfalls gesorgt. Mehr Informationen findest du hier .

Über den Dächern St.Gallen geht der Silent-Disco-Daydance in eine weitere Runde. Egal ob du Hip-Hop, Elektro oder die aktuellen Charts bevorzugst – am Samstag kannst du selbst entscheiden, zu welcher Musikrichtung du tanzst und feierst. Mehr Informationen findest du hier .

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Sommerzeit ist Openairzeit. Das gilt nicht nur für Festivals, sondern auch für Kinos. Vom 13. Juli bis zum 12. August verwandelt sich der Innenhof der St.Galler Lokremise zu einem Kinosaal. Allerdings sind keine Kassenschlager der Filmszene zu sehen, sondern eine ausgewählte Sammlung an Filmen zum Thema «Ménage-à-trois», zu Deutsch: Dreiecksbeziehungen. Mehr Informationen findest du hier .

Das Quecksilber steigt dieses Wochenende in der Region auf bis zu 34 Grad. Was gibt es Besseres als einen Badi-Tag, inklusive einer Portion Pommes und Raketenglace? Hier findest du eine Übersicht über die beliebtesten Badis im FM1-Land.

Rheinfest: Partymachen in Flussnähe

Von Jazz über Country bis hin zu Schlager – am Rheinfest in Diessenhofen gibt es dieses Wochenende allerlei Musik auf die Ohren. Mit Köstlichkeiten wie Felchenfilets im Bierteig ist bei der grössten Openair-Party in der Region auch für den grossen und kleinen Hunger gesorgt. Mehr Informationen findest du hier.

Postplatzfestival: Appenzell rockt

Auch der sonst idyllische Kronengartenplatz in Appenzell verwandelt sich diesen Freitag und Samstag in ein Festivalgelände. Am Fusse des Alpsteins sind tolle Acts wie Münchener Freiheit und Baba Shrimps zu sehen. Mehr Informationen findest du hier.

Kulturspur Appenzell: Heimische Kultur «erlaufen»

Wanderfreunde aufgepasst: Zwischen dem Bodensee und dem Säntis führt eine über 50 Kilometer lange Kulturspur durch die Hügellandschaft. Von Degersheim bis Rheineck können dabei Persönlichkeiten des Ortes, Kulturobjekte und andere Bauwerke im Zusammenhang mit der Appenzeller Wirtschaftsgeschichte entdeckt werden. Mehr Informationen findest du hier.