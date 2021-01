Normalerweise wären am 13. Januar, am alten Silvester die Silvesterchläuse unterwegs. Nicht so in diesem Jahr, die epidemiologische Lage erlaubt das nicht und der Brauchtumsanlass wurde abgesagt. Die meisten haben sich daran gehalten, dennoch musste die Polizei ausrücken.

Wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt, sei die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zufrieden, der Tag sei ruhig angelaufen, wie der Mediensprecher Daniel Manser sagt. Im Normalfall würden am 13. Januar hunderte Menschen unterwegs sein, um das traditionelle Silvesterchlausen am alten Silvester zu feiern. Manser sagte gegenüber dem «Tagblatt», dass bei Gemeinden und bei den Chlausenschuppeln (kleine Gruppen) Verständnis dafür herrsche, aber es gebe Einzelne, die nicht gehorchen wollen.

So musste die Kantonspolizei am Mittwochmorgen ausrücken, um vier bis fünf Schuppel nach Hause zu schicken. Das sei im Vergleich zur Menschenmenge, die normalerweise am 13. Januar unterwegs sei, aber gar nichts. Manser bezweifelt, dass es noch zu grösseren Ansammlungen kommen würde.

