Laut eines Videos war er auch in Brülisau – am Fuss des Hohen Kastens.

Der Ostschweiz-Besuch des mitunter berühmtesten R'n'B-Sängers unserer Zeit («In My Head») liegt indes schon einige Tage zurück. Bereits am 23. Januar postete der 30-Jährige «Wanderbilder» aus dem verschneiten Appenzellerland. «Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgewacht für meine erste Wanderung des Jahres 2020 in der Schweiz», so Derulo. Vor dem Abstecher nach Appenzell hatte der Promi auf einer Privatparty im Rahmen des Weltwirtschaftforums in Davos gesungen.