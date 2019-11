Die 50-jährige Autofahrerin hat das Postauto beim Abbiegen nicht gesehen, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Sie war von Niederteufen in Richtung Speicher unterwegs und bog an der Bahnhofkreuzung ab. Unglücklicherweise fuhr sie dabei in das entgegenkommende Postauto.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

(KapoAR/red.)