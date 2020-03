Am Samstag und Sonntag hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf der Schwägalpstrasse in Urnäsch und auf der Urnäscherstrasse in Waldstatt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gleich fünf Autofahrer mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Sie waren ausserorts mit Geschwindigkeiten zwischen 125 und 128 Stundenkilometern unterwegs, anstatt der erlaubten 80. Insgesamt wurden 14 Lenker wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. 82 Personen wurden im Ordnungsbussenverfahren gebüsst, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt.

Immer mehr Autolenker halten sich laut der Kapo nicht an die Geschwindigkeitslimiten und überschreiten diese massiv. Die Polizei ruft dazu auf, sich an die Regeln zu halten und auch andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Strassen seien auch während der Corona-Zeit «keine rechtsfreien Räume» und es werde weiterhin Kontrollen geben.

(red.)