Das kann ja fast nur in Appenzell passieren: Auf der Gontenstrasse in Appenzell kreuzten sich am Mittwochnachmittag zwei Traktoren. Beide Traktoren und ein angehängter Ladewagen waren mit Doppelräder ausgestattet. Beim Kreuzen gerieten diese zwei Doppelräder heftig aneinander.

Eines dieser Doppelräder wurde weggeschlagen und rollte auf ein hinterherfahrendes Auto, welches leicht beschädigt wurde. Einer der Traktoren schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein Auto, welches stark beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Ölwehr und der Pikettdienst vom Amt für Umwelt.