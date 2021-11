Schuss und Streit in Walzenhausen: Polizei nimmt Mann in Herisau fest

Am letzten Donnerstagmorgen bedrohte ein Mann seine Freundin in Walzenhausen. Dabei wurde auch ein Schuss abgefeuert ( FM1Today berichtete ). Der Streit des Pärchens löste daraufhin einen Grosseinsatz der Kantonspolizeien St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden aus.

Am Dienstagmorgen konnte der 29-jährige Mann schliesslich in Herisau verhaftet werden und sitzt nun in Haft. «Intensive, polizeiliche Abklärungen führten zur Verhaftung», schreibt die Kantonspolizei.



Was sich letzten Donnerstagmorgen in Walzenhausen zugetragen hat, ist noch immer Gegenstand der Abklärungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.



(red.)