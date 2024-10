Selbstunfall in Herisau: E-Biker stürzt ins Gleisbett

Am Freitagabend kurz nach 18.00 Uhr fuhr der 38-jährige Mann mit seinem E-Bike von der Schmiedgasse kommend abwärts in Richtung Schwänlikreisel. Dort geriet er in einer Linkskurve nach rechts an den Strassenrand und touchierte die Leitplanke. Dabei stürzte der Mann über die Leitplanke und landete auf dem Bahngleis.