Auf den Blick in den Rückspiegel verzichtete dieser 83-Jährige in Herisau vermutlich. Als er am Samstagvormittag bei einem Lebensmittelgeschäft rückwärts aus dem Parkfeld fuhr, stiess er mit einem parkierten Auto zusammen.

Er legte den Vorwärtsgang ein, kam aber auch so nicht weit. Er fuhr in ein zweites parkiertes Auto. Als sich der Senior auch aus dieser misslichen Situation zu retten versuchte, kollidierte er mit einem weiteren Wagen, bevor er endgültig vom Gaspedal abliess.

Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand. Auch der 83-Jährige überstand seine nicht ganz so souveränen Parkkünste ohne Schaden. Den Führerschein ist er aber los. Dieser wurde zuhanden der Administrativbehörde eingezogen.

Der blaue Peugeot ist nicht mehr zu gebrauchen. Ausserdem entstand ein Sachschaden an den übrigen Fahrzeugen von mehr als zehntausend Franken.

(red.)