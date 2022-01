Das Motiv des Täters und ob er das Opfer gekannte habe, seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte Hanspeter Saxer, Sprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei folgte der Täter seinem späteren Opfer an Neujahr um 5.15 Uhr auf dem Weg zum Auto. Der maskierte Mann holte die Frau ein, zerrte sie in die angrenzende Wiese und griff ihr dort unter massiver Gewaltanwendung unter die Kleider. Anschliessend liess er von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss in Richtung Dorf.

Auf den Aufruf der Polizei seien zahlreiche Rückmeldungen eingegangen, erklärte Saxer. In der Zwischenzeit habe ein 43-jähriger Schweizer als Tatverdächtiger verhaftet werden können. Die Staatsanwaltschaft führt nun eine Ermittlung gegen den Mann wegen sexueller Nötigung und hat beim Untersuchungshaft beantragt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(sda)