Das Appenzellerland feiert das neue Jahr gleich zweimal: Einmal am 31. Dezember und einmal am 13. Januar. An diesen beiden Daten sind die «Schönen», die «Wüeschten» und die Naturchläuse unterwegs. Sie tragen kunstvolle Kopfbedeckungen, geschmückte Hüte, Hauben und Masken.

Die Silvesterchläuse ziehen jeweils am Morgen von Haus zu Haus und wünschen mit Gesang und «Zäuerli» ein gutes Neues. Die Bilder zum Silvesterchlausen in Urnäsch gibt es hier.

