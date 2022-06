So sieht es im neuen Hallenbad Appenzell aus

Die Arbeiten im Hallenbad Appenzell sind in den letzten Zügen. Noch fehlen einige Schilder, Möbel und die Sprungbretter Schwimmerbecken. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn am 11. Juni öffnet das neue Hallenbad nach gut 2,5 Jahren Bauzeit seine Türen. Die Bauarbeiten sind ohne grössere Zwischenfälle verlaufen, man sei «zügig durchmarschiert», so Architekt Peter Moor. Einzig das Wetter habe manchmal nicht mitgespielt.

Schwimmbecken und Ruheräume

Der Fokus im Hallenbad wurde vor allem auf die «Schulgofen» gelegt. Sie sind es auch, die das neue Hallenbad wohl am meisten nutzen werden, so Landammann Roland Inauen. Und obwohl es «kein luxuriöses Bad» ist, fehlt es an nichts. So können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein grosses Schwimmbecken mit fünf Bahnen sowie einem vertieften Bereich zum Tauchen freuen. Auch gibt es ein Mehrzweckbecken sowie ein Planschbecken mit Rutschbahn und Wasserspielen.

Alle, die sich entspannen wollen, können das im neuen Wellnessbereich tun. Dieser fährt unter anderem mit einer Finnischen Sauna, einer Appenzeller Sauna, Kaltwasserbecken sowie Massage- und Ruheräumen auf. Aufmerksamen Besucherinnen und Besuchern werden die leisen Naturgeräusche im Hintergrund nicht entgehen. Dabei handelt es sich um eine Soundinstallation der Künstlerin Roswitha Gobbo. Sie ist ein Jahr lang durch Appenzell Innerrhoden gewandert, um die Klänge von Pflanzen, Tieren und Naturelementen aufzunehmen.