Das Auto des 18-Jährigen überschlug sich mehrmals im steilen Wiesenbord und kam nach rund 70 Metern in einem Bachbett zum Stillstand. Er war am Freitagnachmittag von Rehetobel in Richtung Zweibruggen unterwegs. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt, ereignete sich der Unfall auf einer kurvigen Strecke. Der 18-Jährige wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Er besitzt den Führerausweis auf Probe erst seit zwei Wochen.

Das Auto wurde beim Unfall total beschädigt und von einer Pikettgarage geborgen. Der Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ermittelt.

(red.)