Spital Heiden wird geschlossen: 130 Leute verlieren ihren Job

«Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden hat sich in den letzten Jahren trotz aller Anstrengungen unzureichend entwickelt», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und des Spitalverbunds. Nach «sorgfältigem Abwägen» habe der Verwaltungsrat dem Regierungsrat die Schliessung des Spitals Heiden per Ende Jahr beantragt.

180 Personen sind betroffen

Die Mitarbeitenden des Spitals Heiden seien am Montag über die Schliessung informiert worden. 180 Personen sind betroffen, 130 werden ihre Stelle voraussichtlich verlieren. «Für die betroffenen Mitarbeitenden hat die Geschäftsleitung ein umfassendes Massnahmenpaket geschnürt. So wurde bereits Kontakt mit den Sozialpartnern aufgenommen, mit welchen ein Sozialplan verhandelt wird.» Ausserdem will der Spitalverbund seine Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle anbieten. Lernende sollen vom Spital in Herisau übernommen werden.

Aufgrund des tiefen Eigenkapitals und des Defizits von 7,2 Millionen Franken im letzten Jahr sei der ganze Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) gefährdet, zu welchem neben dem Spital Heiden das Spital Herisau sowie das psychiatrische Zentrum gehören. Auf diese beiden Einrichtungen sollen sich künftig die Leistungen des SVAR konzentrieren.

Rettungsdienst bleibt bestehen

Gründe für das finanzielle Defizit seien verschärfte externe Rahmenbedingungen wie die angeordnete Verschiebung von Behandlungen vom stationären in den ambulanten Bereich, Mindestfallzahlen und die ungünstige Entwicklung der Tarife in der Akutsomatik und der Psychiatrie. Ausserdem habe die Corona-Pandemie in Kombination mit den nicht kostendeckenden Tarifen zu einer Verschärfung der finanziellen Schwierigkeiten gesorgt.

Ausgenommen von der Schliessung ist der vom SVAR in Heiden betriebene Rettungsdienst. Damit soll sichergestellt werden, dass die Notfallversorgung auch in Zukunft gewährleistet sein wird.

(red.)