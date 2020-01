Stall in Stein stand in Flammen

«Es raucht noch ein bisschen», sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Auserrhoden kurz nach 14 Uhr. Ansonsten sei der Brand in einem Stall in Stein gelöscht. Kurz nach dem Mittag wurde die Polizei über den Brand informiert: «Als die Feuerwehr beim Stall eintraf, stand ein Teil davon in Flammen.»

Tiere oder Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine im Gebäude befunden,es wurde niemand verletzt. Weshalb es im Stall zu brennen begann, wird von der Polizei abgeklärt.

(red.)