Die Bilder wiederholen sich: Am Sonntag standen die Autos wieder Schlange vor den Parkplätzen in Wasserauen. Wird der Alpstein von Menschenmassen überflutet? «Nein», sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Es habe zwar mehr Autos, aber nicht eine grössere Anzahl Besucher als in anderen Jahren. Denn die Wanderlustigen reisen öfter im Privatwagen als mit dem öffentlichen Verkehr an, höchstwahrscheinlich coronabedingt. Buob schätzt, dass 20 bis 30 Prozent mehr Leute als sonst mit dem Auto unterwegs in den Alpstein sind. «Ausserdem stellen wir fest, dass die Autos oft weniger gefüllt sind. Die Leute reisen beispielsweise vermehrt zu zweit als zu fünft in einem Auto an», so Buob. Überfüllt sei der Alpstein trotz der zahlreichen Autos nicht. Denn sobald die Menschen unterwegs seien, würden sie sich gut im Gebiet verteilen.

Littering in den Griff bekommen

Ansonsten hat sich die Situation im Alpstein in vielerlei Hinsicht normalisiert. Es sind wieder dieselben Leute im Alpstein unterwegs, die auch vor der Ausnahmesituation Coronavirus gerne die Appenzeller Berge besucht haben. Dass anderes Publikum in den Alpstein reiste, sei vor allem zu Lockdown-Zeiten zu beobachten gewesen, sagt Buob. Mittlerweile sind wieder die klassischen Wanderinnen und Wanderer unterwegs.

Auffallend: Auch das Littering-Problem hat sich wieder massiv verbessert. Buob will das aber nicht nur auf das unterschiedliche Publikum zurückführen: «Wir haben eine grosse Sensibilisierungskampagne gefahren mit Flyern und Tafeln rund um den Seealpsee.» Gleichzeitig glaubt er auch, dass die grosse Diskussion um die Abfall-Problematik in den Medien mitgeholfen hat, die Leute zur Einsicht zu bewegen. «Die Leute haben gemerkt, dass sich das eigentlich nicht gehört.»

Generell ist Buob zufrieden, wie sich die Alpstein-Besucherinnen und -Besucher verhalten – auch im Hinblick auf die Corona-Massnahmen. In den Bergbeizen werden die Schutzkonzepte gut umgesetzt, was vor allem auch den Wirtsleuten zu verdanken sei. Thomas Manser, Wirt im Berggasthaus Bollenwees, sagt dazu: «Es gibt Leute, die die Massnahmen sehr ernst nehmen, andere hingegen gar nicht. Das ist jeweils ein Spagat, den wir machen müssen, aber grundsätzlich haben wir es gut im Griff.»