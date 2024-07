Steinstossen auf der Bollenwees – mit Unspunnen-Sieger

Sennischer Wettkampf kehrte zurück

Die «Bollenwees-Stobete» findet jeweils Ende Juli statt. Im Zentrum steht Folklore mit Jodel, Streichmusik, Trachten und Tanz. Dabei lässt sich gemäss Veranstalter die Appenzeller Tradition «ungeschminkt und aus nächster Nähe» erleben.

«Alpstobete» entwickelten sich im Appenzellerland längst zum Kulturgut und gründeten in gegenseitigen Besuchen der Sennen während des Alpsommers in ihren Stuben. Der sportliche Teil wie Steinstossen oder Schwingen geriet an diesen Festen mit der Zeit in Vergessenheit, erfuhr jedoch in den vergangenen Jahren erste Neuauflagen.