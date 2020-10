«Wir sind auch erst heute durch die Medienmitteilung über den Stellenabbau informiert worden», sagt der Herisauer Gemeindepräsident Kurt Geser gegenüber FM1Today. Der Ostschweizer Komponentenhersteller Huber+Suhner will bis Mitte 2021 rund 100 Stellen in der Schweiz streichen. Wie viele Stellen am Standort Herisau betroffen sind, ist noch unklar.

«Das Unternehmen gehört zu den grössten und wichtigen Arbeitgebern in Herisau», so Geser. «Jeder Abbau von Arbeitsplätzen ist sehr bedauerlich.» Der Abbau soll grösstenteils über die natürlichen Fluktuationen und Frühpensionierungen erfolgen. «Wir hoffen, dass es zu keinen Kündigungen kommen muss.»

Nun müsse abgewartet werden. «Huber+Suhner hat aber bestimmt einen Sozialplan und wird betroffene Personen unterstützen.»

(gbo)