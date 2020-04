Nach dieser Fahrt ist ein Junglenker seinen Führerschein los: Er war innerorts – hier wären 50 Kilometer pro Stunde erlaubt – mit geschlagenen 102 Stundenkilometern unterwegs. Zwei weitere Lenker fuhren ausserorts (Tempo 80) viel zu schnell, weshalb sie angezeigt wurden. 32 weitere Schnellfahrer erhielten von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden als «Andenken» eine Ordnungsbusse. Die Polizei hatte am Samstag und Sonntag auf dem ganzen Kantonsgebiet während mehrerer Stunden Kontrollen durchgeführt, wie sie am Dienstag mitteilt.

Vor dem langen Osterwochenende warnt die Ausserrhoder Polizei erneut: Auto- und Töfffahrer sollen sich an die Geschwindigkeitslimiten halten und «Plauschfahrten» vermeiden. «Strassen sind keine rechtsfreien Räume und Teststrecken für Freizeitvergnügen.» Die Polizei werde auch in den kommenden Tagen und an Ostern «präsent sein und Kontrollen durchführen». Alles in allem halte sich die Bevölkerung jedoch an die Empfehlungen der Behörden und bleibe zu Hause.

(red.)