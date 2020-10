Superspreader-Hochzeit – «niemand hat böswillig gehandelt»

Grosses Debakel in der kleinen Gemeinde Schwellbrunn: Vor zwei Wochen entwickelte sich eine Hochzeit mit 200 Gästen zu einem Superspreader-Event. Grund war, dass Gäste teilnahmen, die sich mit dem Coronavirus infiziert waren. Seit der Bekanntmachung des Kantons am Montag kursieren verschiedene Theorien und Mutmassungen in den Medien und im Netz.

Auch Todesfälle stehen nicht im Zusammenhang

Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer stellt nun aber klar: «Wir müssen davon ausgehen, dass Leute mit Corona-Symptomen am Hochzeit teilgenommen haben. Was wir wissen ist, dass es zuvor keine positiven Tests gegeben hat, von denen die infizierten Gäste wussten.» Auch die zwei Todesfälle in der Gemeinde würden in keinem Zusammenhang mit des Festlichkeiten stehen.

Ziel des Kantons war es, mit der Veröffentlichung des Falls, auf das Verhalten aufmerksam zu machen. «Nun hat wohl jeder begriffen: Achtung jetzt gilt es ernst. Jetzt muss ich eine Maske anziehen und den Abstand halten», so Balmer.