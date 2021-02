Der erfahrene Bergsteiger aus dem Thurgau befand sich am Samstagmorgen in Begleitung einer Bergsteigerin im Gebiet Girenspitz beim Säntis. «Beim Abstieg rutschte der 27-j-ährige Mann auf einem harten Schneefeld aus und stürzte mehrere Meter tief über eine Flanke», sagt Marcel Wehrli, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

«Der Bergsteiger war sehr erfahren und auch seine 22-jährige Begleiterin. Beide waren gut ausgerüstet und trotzdem ist das Unglück geschehen», sagt Wehrli.

Am Samstagmittag alarmierte die Begleiterin die Rettungskräfte. Trotz erschwerten Wetterbedingungen konnte der Mann durch die Rega in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung Schweiz lokalisiert, leider aber nur noch tot geborgen werden, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Die Bergsteigerin wird durch das Appenzeller Care-Team betreut. Im Einsatz standen zudem Mitarbeiter der Säntis-Bahn und Fachdienste der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

(agm)