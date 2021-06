Wirte noch am Schneeschaufeln – Wandern nur für Erfahrene

Der Mann war am Donnerstag mit zwei Kollegen vom Äscher in Richtung Seealpsee unterwegs und stürzte aus bislang ungeklärten Gründen das abfallende Gelände hinunter. Die Rega konnte in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettungsstaffel Schweiz den Berggänger nach kurzer Zeit lokalisieren. Es konnte nur noch der Tod des 46-Jährigen festgestellt werden.

Am Dienstag stürzte eine 57-jährige Wanderin auf dem gleichen Wanderweg in den Tod (FM1Today berichtete).

(red.)