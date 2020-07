Ein Töfffahrer war am Mittwoch kurz nach 4.30 Uhr auf der Huebstrasse in Richtung Herisau Dorf unterwegs, als ein Dachs die Strasse kreuzte. Der 61-Jährige fuhr in das Tier, verlor die Kontrolle über seinen Töff und stürzte, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt.

Durch den Sturz zog sich der Töfffahrer eine Unterschenkelfraktur zu, er wurde ins Spital gebracht. «Den Dachs haben wir nicht mehr gefunden, es ist also unklar, ob er überlebt hat», sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.

(red.)