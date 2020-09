Töfffahrer rutscht Maschine weg und knallt in Auto

Kurz vor 15.00 Uhr am Samstagnachmittag fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern von Speicher in Richtung Trogen. Auf der Trogenerstrasse im Bereich Sägli verlor ein 34-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Töff, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt.

Während er stürzte, sprang er ab dem Motorrad. Dieses rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn und prallte in den entgegenkommenden Personenwagen eines 53-jährigen Fahrzeuglenkers.

Der Motorradfahrer musste mit leichten Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. Am Töff sowie am Auto entstand Sachschaden von rund zehntausend Franken.

Zur Reinigung der Fahrbahn, aufgrund auslaufender Flüssigkeiten, musste die Feuerwehr Speicher aufgeboten werden. Die Strecke Speicher-Trogen war während rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.

(red./Kapo AR)