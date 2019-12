Totalschaden nach Überholmanöver bei Stein

In einer langgezogenen Linkskurve im Bereich Sägehüsli bei Stein überholte ein 23-Jähriger Lenker am späten Freitagabend gleich zwei Autos. Als er zurück auf die rechte Strassenseite einbog, geriet er mit seinem Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr in eine Mauer, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

Der Autofahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Für den Abtransport des Fahrzeuges wurde die Pikettgarage aufgeboten. Der gesamte Sachschaden wird auf zwanzigtausend Franken geschätzt.