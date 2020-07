Wandern ist der Corona-Sport Nummer eins – so scheint es zumindest. Zahlreiche Wanderer zog es während des Lockdowns in die Berge und der Trend hält an. Die SAC-Hütten in der Region Ostschweiz sind an den Wochenenden bis in den späten Sommer ausgebucht. «Die Nachfrage nach Übernachtungen ist, zumindest an den Wochenenden, höher als im vergangenen Sommer», sagt Adrian Steiner, Präsident der SAC Sektion Säntis. «Wir könnten unsere SAC-Hütte mit den Anfragen etwa dreimal füllen.» Unter der Woche sei die Nachfrage etwa gleich geblieben. «Es ist jedoch ein ganz anderes Klientel unterwegs, viele machen sowas zum ersten Mal.»