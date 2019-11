Unbekannte räumen CBD-Halle aus

Festgestellt hat den Einbruch ein Mitarbeiter am Montagmorgen. Entsprechend wird vermutet, dass die Täter irgendwann zwischen Freitagabend und Sonntagnacht in die CBD-Halle in Herisau eingebrochen sind.

Geschafft haben sie dies mit Werkzeugen. Geklaut wurden mehrere Kilogramm getrockneter und abgepackter CBD-Hanf im Wert von über zehntausend Franken. «Das Diebesgut war fertig abgepackt», sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Frische Pflanzen hätten die Täter nicht mitgenommen. Durch den Einbruch wurde erheblicher Sachschaden verursacht, er beläuft sich auf rund 2000 Franken.