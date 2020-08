Unbekannte stehlen Tresor aus Restaurant bei Talstation Kronberg

Die Personen drangen in der Nacht ins Restaurant an der Talstation der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg ein. Die unbekannten Täter nahmen gezielt einen Tresor und weiteres Bargeld in noch unbekannter Höhe mit, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sucht Zeugen.

