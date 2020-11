Die Kantonale Notrufzentrale in Herisau erhielt am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr die Meldung, dass im Chräg in Urnäsch ein Bauernaus brenne. Die unverzüglich alarmierten Feuerwehren Urnäsch und Waldstatt trafen bei ihrer Ankunft ein unbewohntes Bauerhaus an, welches in Vollbrand stand, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit.

Die Feuerwehren konnten ein Ausbreiten des Feuers auf die angebaute Scheune verhindern und den Brand löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich acht Rinder im Stall. Die Tiere konnten ins Freie gebracht werden und blieben unverletzt. Personen befanden sich keine im Haus.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten.

(red.)