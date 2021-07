Unwetter tobte auch am Sonntag in der Ostschweiz

Auch am Sonntag hatten die Unwetter die Ostschweiz noch einmal heftig im Griff. «Im Kanton St.Gallen hat das Unwetter heute wieder zugeschlagen», sagte Pascal Helg von der Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag gegenüber FM1Today.

Gewitterzelle brachte Regen, Hagel und Sturmböen

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, war am Sonntag zunächst vor allem die Alpensüdseite von Gewittern betroffen. Im Laufe des Vormittags bildete sich dann aber auch im Norden eine kräftige Gewitterzelle, welche unter Verstärkung von der Region Freiburg über das Emmental, Entlebuch, die Zentralschweiz bis weiter ins Linthgebiet zog. Diese brachte teilweise viel Regen in kurzer Zeit, Hagel und lokal auch Sturmböen (z.B. in Oberägeri 92 km/h). Auch im Mittel- und Südtessin gab es am Nachmittag wieder einige kräftige Gewitter.