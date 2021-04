Während die grossen Events im Sommer, wie zum Beispiel das OpenAir St.Gallen oder aktuell das Zürifäscht, ihren Anlass abgesagt haben, warten die kleineren Festivals und Events ab. Der Plan des Bundesrats – das Drei-Phasen-Modell – bringt zwar das vielbesagte «Licht am Ende des Tunnels» und macht Hoffnung. Doch die Entscheidungen hängen von vielen Faktoren ab, etwa dem Verlauf der Impfkampagne. FM1Today hat bei einigen Eventorganisatoren im FM1-Land nachgefragt, was sie nun tun.

Kaum Planungssicherheit sieht im Moment der St.Galler Kulturfestivalleiter Lukas Hofstetter. «Aufgrund der Medienberichte in den letzten Tagen hatte ich mir wirklich konkretere Ansagen erhofft.» Es sei nervenzehrend, ständig auf standby zu sein. «Die Ungewissheit bleibt auch nach dieser jüngsten Bundesratsinformation.» Das Kulturfestival will spätestens Mitte Mai entscheiden, ob es dieses Jahr eine Durchführung geben wird.

«Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir fähig sind, innert kurzer Zeit ein Festival auf die Beine zu stellen», sagt Remo Hollenstein, OK-Präsident des Clanx Festivals in Appenzell. Doch ob und in welchen Rahmen das Festival stattfindet, ist auch nach der jüngsten Bundesratsinformation noch offen. Es müssten noch viele Fragen geklärt werden: «Besonders auf die Auflagen und die Verantwortung, die uns auferlegt werden, kommt es an. Und das wissen wir Stand heute einfach noch nicht.» Es sei schon eher unwahrscheinlich, dass das Clanx im gleichen Rahmen wie in den letzten Jahren stattfindet. Wann ein Entscheid über die Durchführung getroffen wird, ist laut Hollenstein noch unklar.

Schwägalp Schwinget