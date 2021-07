Die 54-jährige Frau fuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem Rennrad von Gonten in Richtung Urnäsch. Zur selben Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung Appenzell. Bei einer Verzweigung wollte der Autofahrer nach links in Richtung Gonten abzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende Velofahrerin, worauf es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Bei der Kollision verletzte sich die Velofahrerin schwer und musste mit unbestimmten Beckenverletzungen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

(red.)