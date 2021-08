Geiss Nina wurde in der vergangenen Freitagnacht von einem Wolf verletzt, wie es die Bauernfamilie Egli aus Nesslau vermutet. Das Tier musste noch am Wochenende eingeschläfert werden, Bauer Reto Egli besitzt nun nur noch vier Geissen und einige Kühe. «Es ist ein Schock. Vor allem wenn man weiss, dass man Kühe hat, die trächtig sind», sagt der Bauer gegenüber TVO. «Die Kühe können sich in diesem Zustand nicht gross wehren.»

«Geissen sind auf Hund zugelaufen und wurden aggressiver»

Wegen des Angriffs am vergangenen Wochenende wurde auf die traditionelle Alpabfahrt verzichtet. Die Tiere wurden mit Anhängern auf die Voralp gebracht. Dabei zeigten die Tiere bereits ein verändertes Verhalten. Beim Ausladen der Geissen lief ein Wanderer mit seinem Hund vorbei. «Die Geissen sind auf den Hund zugelaufen und wurden etwas aggressiver. Der Wanderer hat sich gefürchtet und hat einen grossen Bogen gemacht», so Egli. Als der Wanderer mit seinem Hund im Rücken der Tiere war, seien die Geissen weggesprungen.

Der Vorfall mit dem Wanderer sei nicht das einzige Mal, wo sich die Tiere anders verhielten. «Die Geissen halten nun mehr bei der Hütte auf und gehen nicht mehr gross in den Wald.» Vorher seien sie auf der Suche nach Kräutern überall herumgelaufen. Auch die Kühe seien viel wachsamer und würden nur noch in grossen Gruppen beieinander liegen.

«Kühe von Wolfsangriff verstört»

Weil die Tiere des Milchbauern seit dem Angriff so verstört wirken, hat Egli nun Warnschilder für Wanderer aufgestellt. «Kühe von Wolfsangriff verstört!», steht geschrieben. Der Bauer will die Wanderer zur Vorsicht mahnen.

Trotz des Angriffs will Egli nächsten Sommer mit seinen Tieren wieder auf die Alp. «Ich gehe gerne. Es ist eine Tradition. Man kann nicht sagen, man geht plötzlich nicht mehr.» Ein Grund sei auch das Futter, das er sich dadurch für den Winter sparen könne.

