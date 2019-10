Stolz laufen sie in ihren Appenzeller Trachten an der Schwellbrunner Dorfkirche vorbei, treiben ihr Vieh die Dorfstrasse hinauf, hoch auf die Viehschau-Wiese. Ist das Vieh an Ort und Stelle, beginnen die Sennen, die grössten Kuhglocken im Takt zu schwingen und ein Zäuerli wird angestimmt.

Folklore für jedermann

«Die Viehschau im eigenen Dorf bedeutet mir sehr viel, sie gehört zum Brauchtum.» Dieser Satz kommt den Schwellbrunner Bauern einstimmig aus dem Munde. Sie alle kommen an diesem Tag auf die Viehschauwiese, um ihr Vieh zu präsentieren.

Aussen am Kreis, in dem am Morgen erst Kälber und Rinder und dann am Nachmittag die schönsten Kühe präsentiert werden, steht beinahe die gesamte Gemeinde und bestaunt und bejubelt Tiere und Bauern.