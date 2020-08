Vier Verletzte nach heftiger Autokollision

Eine 24-jährige Frau war am frühen Abend mit ihrem Auto auf der Enggenhüttenstrasse unterwegs und wollte links in eine andere Strasse abbiegen. Gleichzeitig kam ein 66-jähriger Autofahrer aus jener Strasse. Die beiden Autos kollidierten seitlich frontal, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt. Beim Unfall wurden vier Personen verletzt. Sie mussten mit verschiedenen Ambulanzen ins Spital gebracht. An den Autos entstand grosser Sachschaden.

(red.)