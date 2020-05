Nach diesem Unfall ist ein 43-jähriger Lieferwagenfahrer seinen Führerschein los: Auf der Dorfstrasse in Bühler in Richtung Teufen wollte er am Freitag kurz vor 19.30 Uhr links abbiegen, übersah jedoch einen sich nähernden 19-jährigen Rollerfahrer. Es kam zu einer seitlichen Frontalkollision, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

Weil die Polizei beim Lieferwagenlenker «Symptome von Alkoholkonsum» feststellte, wurde eine Atemalkoholprobe durchgeführt. Er blieb unverletzt. Der Rollerfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, die Ambulanz fuhr ihn ins Spital. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

(red.)