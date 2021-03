Der erneute Wintereinbruch hat am Montagvormittag in Gonten zu einem Unfall geführt. Ein 57-jähriger Lieferwagenfahrer konnte auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht rechtzeitig vor dem Bahnübergang bremsen und rutschte unter der sich schliessenden Barriere aufs Bahntrassee.

Der Mann stieg aus dem Wagen und rannte dem sich nähernden Zug gestikulierend entgegen – trotz Vollbremsung war der Crash zwischen den Fahrzeugen nicht zu verhindern, wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilt.

Am Lieferwagen, an der Appenzellerbahn und an der Bahnschranke entstand grosser Sachschaden.

(red.)