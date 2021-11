In der St.Galler Altstadt werden die rund 700 Sterne im Zuge der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November erleuchtet. Aufgrund der Coronalage wird auch dieses Jahr auf die Sternenvernissage verzichtet. Letztes Jahr wurden die Sternen ganz ohne Weihnachtsmarkt und Menschen angezündet, dafür wurde das Erleuchten auf Video aufgenommen.

Bald gehen die Lichter an: In unserer Übersicht erfährst du, wann die Weihnachtsbeleuchtungen im FM1-Land erleuchtet und die Laternliwege eröffnet werden. Falls du direkt zur Kartenübersicht gelangen möchtest, musst du bis ans Ende des Artikels scrollen.

Spektakulär wird es dieses Jahr auch in Bad Ragaz. Dort gibt es eine alles andere als übliche Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, im Zentrum des Städtchens werden ganze Gebäudefassaden mit faszinierender Lichtkunst beleuchtet. Der «Lichterglanz» leuchtet ab dem 20. November.

Theater und Musik in Frauenfeld

In Frauenfeld kommt man mit einem kurzen Theater und musikalischer Umrahmung in Weihnachtsstimmung. Die Eröffnungsfeier und Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung «GeschichtenLichter» findet am 26. November statt. Vom 17. bis 19. Dezember gibt es zusätzlich einen Weihnachtsmarkt.

Erlebnisstrasse in Chur

In Chur wird der Christkindlimarkt am 26. November eröffnet. Nebst 30 Marktständen wird neu die Poststrasse in eine Erlebnisstrasse verwandelt. Hier warten auf die Besucherinnen und Besucher winterliche Aktivitäten wie Eisstockschiessen oder eine Curlingbahn.

Über 23'000 LEDs leuchten in Zürich

In Zürich wird die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» dieses Jahr am 25. November erleuchtet. 23'100 LEDs verzaubern die Bahnhofsstrasse in ein Lichtermeer. Interessant ist, dass der gesamte Stromverbrauch für sechs Wochen lediglich 30 Stunden Fernsehschauen entspricht.