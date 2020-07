Weltgrösste Schweizerfahne hängt auch im Coronajahr

Sie gehört mittlerweile zum 1. August wie Feuerwerksrakete und Vulkan: die weltgrösste Schweizerfahne am Säntis. Die 80 auf 80 Meter grosse Fahne wurde am Freitagmorgen oberhalb der Schwägalp von Spezialisten entrollt. Grosser Knackpunkt bei dieser Aktion ist jeweils, ob die Fahne das Entrollen ohne Risse übersteht, was in vergangenen Jahren nicht immer der Fall war. Dieses Jahr scheint aber alles ohne Probleme gelaufen zu sein.