Der Anhänger sei während eines Föhnsturms von Samstag auf Sonntag von einem Vorplatz eines Gewerbebetriebes an der Gontenstrasse in Appenzell weggeblasen worden, teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag mit. Er fiel rund drei Meter tief auf eine angrenzende Wiese. Beim Anhänger handelte es sich um eine mobile Ölheizung, weshalb rund 50 Liter Heizöl ausflossen. Ein Teil davon geriet in das nahe gelegene Hagbächlein und schliesslich bis in die Sitter.

Die Feuerwehr erstellte sofort mehrere Ölsperren und ein Tiefbauunternehmen wurde mit der Ausgrabung des kontaminierten Erdreichs beauftragt. Ein Fische-Sterben konnte dabei nicht beobachtet werden.

Weitere Abklärungen erfolgen durch die Kantonspolizei und das Amt für Umwelt. Im Einsatz standen die Ölwehr der Stützpunktfeuerwehr Appenzell, der Pikettdienst vom Amt für Umwelt, die Fischereiverwaltung, ein Rohrreinigungsunternehmen und ein Spezialkran zur Fahrzeugbergung.

(red.)