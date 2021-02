Am Montag nach Aschermittwoch ziehen normalerweise Männer und Buben aus Herisau einen gefällten Baumstamm, das sogenannte Bloch, durch die Dörfer. Dieses Jahr ziehen sie wegen der ausgefallenen Fasnacht höchstens die Schulter hoch: «Es ist einfach traurig, dass es in diesem Jahr keinen Bloch gibt», sagt der Vereinspräsident Konrad Dietrich. Es wäre ihr zehntes Jubiläum. Ein besonderes Fest für die Herisauer Bloch-Gesellschaft. Er fügt an: «Aber man kann ja gar nichts machen».

Aufnahmen aus besseren Zeiten: So geht es beim Appenzeller Bloch zu und her