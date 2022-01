Als die 160 Einsatzkräfte – Angehörige der Feuerwehr, Polizei und Sanität – am Montag früh kurz nach Mitternacht am Einsatzort ankamen, standen das Wohnhaus sowie der Stall bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte weder Haus noch Stall retten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 750'000 Franken. Es befanden sich keine Personen oder Tiere im Gebäude.