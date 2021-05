Wolf reisst Hirschkuh in Säntisgebiet

Aufgrund der Art der Verletzungen wurde von Anfang an vermutet, dass einen Wolf das Tier gerissen haben könnte. Zur Abklärung der genauen Todesursache wurden DNA-Proben an den Bissspuren entnommen und eine Fotofalle installiert. Zwei Nächte später konnte ein Wolf am Riss fotografiert werden. Die Jagdverwaltung schliesst nicht aus, dass es sich dabei um denselben Wolf handeln könnte, der im März und April in Appenzell Innerhoden nachgewiesen wurde und unter anderem auch eine Hirschkuh getötet hatte. Das Resultat der genetischen Analyse wird in einigen Wochen vorliegen, wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden mitteilt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Wolf weiterhin im Gebiet aufhält, empfehlen die Ausserrhoder Jagdverwaltung und das Ausserrhoder Amt für Landwirtschaft beim Auslass von Schafen und Kleintieren Vorsicht walten zu lassen. Es seien unbedingt Herdenschutzmassnahmen zu ergreifen.

(pd)