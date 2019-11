Wolf reisst mehrere Schafe

Auf einer Weide im Gebiet Steigchopf in Appenzell wurde am Sonntagmorgen ein gerissenes Schaf gefunden, wie die Appenzeller Jagd- und Fischereiverwaltung mitteilt. Gestern Donnerstag wurde im gleichen Gebiet erneut ein gerissenes Schaf gefunden, zwei weitere Schafe werden laut Mitteilung vermisst.

Proben sollen Klarheit schaffen

Während der zuständige Wildhüter am Sonntag noch nicht genau sagen konnte, welches Raubtier am Werk war, zeigt das Rissbild vom Donnerstagmorgen «eindeutige Spuren eines Wolfsrisses». DNS-Proben beider Kadaver werden nun untersucht. Die Ergebnisse werden in einigen Wochen erwartet.

Tierbesitzer gewarnt

Da das Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung davon ausgehen, dass sich der Wolf weiterhin im Gebiet aufhalten könnte, wurden Kleinvieh-Besitzer per SMS über die Vorfälle informiert. Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh dieser Tage besonders gut aufzupassen.