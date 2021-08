Wolf reisst Ziege im Appenzellerland

In Urnäsch hat ein Wolf in der Nacht auf Samstag eine Ziege gerissen. Diese sei nicht durch Herdenschutzmassnahmen geschützt gewesen. Die Tierhaltenden der Region seien per SMS alarmiert worden, Abklärungen zur Identifikation des Wolfes laufen derzeit.

Ein Wolf hat im Appenzellerland eine Ziege gerissen. (Symbolbild). © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY