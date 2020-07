Wolf reisst zwei Geissen auf der Potersalp

Im Appenzellerland treibt sich ein Wolf herum. In zwei Nächten Ende Juni und anfangs Juli riss das Tier auf der Potersalp zwei Geissen und verletzte zwei weitere. Eine Fotofalle konnte den Wolf aufnehmen. Ein Jagdaufseher konnte das Tier ausserdem an einem Abend beim Rissplatz beobachten.

Nun weden DNS-Proben ausgewertet, die Ergebnisse sollten in einigen Wochen vorliegen, wie der Kanton Appenzell Innerrhoden mitteilt. Es sei zu erwarten, dass sich der Wolf noch immer in der Region aufhalte. Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh wurden via SMS über den Vorfall alamiert.

(red.)