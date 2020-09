Zerstörungswut in Gais: Unzählige Vandalenakte seit Coronakrise

Kaputte Stahltüren, zerschnittene Kletternetze, Pissoirs mit Kot, verbranntes Gratisholz an Feuerstellen und und und... Die Liste an Vandalenakten in Gais ist lang. Seit der Coronakrise wird verwüsten, wo es nur geht. Mehrheitlich sind gelangweilte jugendliche Männer die Übeltäter.

Gemeindepräsident schockiert

«Das ist schlicht nicht akzeptabel», sagt Gemeindepräsident Ernst Koller im TVO. «Es ist tragisch, dass es so weit kommen musste.» Nicht nur Koller ist schockiert über das Verhalten der Jugendlichen, auch Bewohner der Region sind bewegt: «Es ist unbegreiflich, dass man so vandalieren kann. Ich frage mich, was für eine Motivation diese Leute haben.»